وزير الحكم المحلي: افتتاح مشروع جزيرة دوران في صبراتة

قام وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” و عميد بلدية صبراتة وأعضاء المجلس البلدي، وضمن احتفالات البلدية بثورة السابع عشر من فبراير بافتتاح جزيرة دوران إحدى المشاريع التنموية بقطاع الطرق في البلدية والذي يقدم خدمة تنظيم وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، وإبراز الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

كما قام وزير الحكم المحلي بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع للوقوف على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز للمشروعات التنموية في البلدية مؤكداً على دور البلديات وتمكينها من اختصاصاتها في تحقيق التنمية بما يضمن تحقيق ووصول الخدمة للمواطنين .