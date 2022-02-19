المنصوري: الإعلان الدستوري لم يلزم الهيئة بأي قيد أو شرط سوى إنجاز الدستور

ليبيا – شدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية ضو المنصوري على أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب، وهي أعلى سلطة تأسيس في البلاد وفق الإعلان الدستوري الذي فرق بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية التي يجوز تعديلها أو تغييرها بعكس التأسيسية.

المنصوري اعتبر في تصريح لمنصة”فواصل” أن التعديل الدستوري الثاني عشر يراد به بقاء الأجسام السياسية الحالية في مكانها والتي لا يجوز لها تعديل مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

ونوّه إلى أن الهيئة أنجزت المشروع وفق الشروط الواردة وتم الموافقة عليه بنسبة 43 صوتا في حين أن القانون نص على الحصول على موافقة الثلثين +1وهو 41 صوتا، أي أن مشروع الدستور حاز على الشرعية الدستورية والقانونية معا بعد فصل المحكمة العليا في 8 طعون قضت فيها بعدم اختصاص القضاء.

وبيّن أن الإعلان الدستوري لم يلزم الهيئة بأي قيد أو شرط سوى إنجاز الدستور، لافتاً إلى أن مشروع الدستور تحصل أيضا على موافقة الأقاليم الثلاثة، فقد حصل على موافقة 15 عضوا من الغرب من أصل 18 عضوا، ومن الشرق من أصل 17 عضوا و17 من أصل 20 عضوا عن الجنوب.

وكما أفاد أن البرلمان يتحدث عن مواد خلافية في مشروع الدستور، في حين أن من يحدد هذه النقاط هو الشعب بعد الاستفتاء على المشروع وتحديد النقاط الخلافية، أما ما يردده رئيسا النواب والدولة فالقصد من ورائه البقاء في السلطة.

وفي الختام أعرب عن أمله من فتح الدائرة الدستورية، فهناك فريق يعكف على إعداد مشروع طعن أمام المحكمة في هذه الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية