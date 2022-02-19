تخريج الدفعة الأولى لخريجي الدبلومات المهنية التخصصية في صبراتة

سعيا لتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وتدريبهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل، أقامت الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات فرع المنطقة الغربية حفل تخريج الدفعة الأولى لخريجي الدبلومات المهنية التخصصية البالغ عددهم قرابة 35 خريجا في تخصصات طب الأطفال وطب وجراحة الأسنان والتخدير، بحضور عميد الأكاديمية وعميد المجلس التسييري لبلدية صرمان ومديري مستشفيات صبراتة وزوارة ومدير المعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة ولفيف من الأكاديميين في الجامعات الليبية والمهتمين.

حفل التكريم الذي احتضنته قاعة ليبرتون في صبراتة تم خلاله عرض مسيرة وبرامج الأكاديمية في مجال التعليم والتدريب، كما تم تكريم الجهات المتعاونة مع الأكاديمية وتكريم الخريجين.

يأتي هذا الحفل للدفعة الأولى باكورة دفعات الأكاديمية في مجال الدبلومات المتخصصة في المجالات الطبية وإدارة المؤسسات الصحية وطب النساء مستقبلا.

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