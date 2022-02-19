لجنة حقوق الإنسان توجه استنكارا ضد المجلس الرئاسي هذه تفاصيله

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أعربت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن شديد أسفهما واستيائها حيال التهميش والإقصاء والتغييب المتعمد “من جانب النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يُشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، يمثل إخفاقا في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية”.

وأضافت، “أن عدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة. سيُهدد كل ما تم التوصل له من جهود وطنية ومجتمعية والاتفاقيات السياسية التي أبرمت طيلة السنوات الماضية”.

المصالحة الوطنية

وقالت، إن “مشروع المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا لا يمكن أن تستأثر أو تستفرد به جهة بعينها، وإنما هو هدف وطني جامع لجميع فئات ومكونات المجتمع ومؤسسات الدولة الليبية الحكومية وغير الحكومية”.

واعتبرت اللجنة، “أن استفراد المؤسسات الحكومية فقط دون سواها في الأعداد والتحضير لمشروع قانون المصالحة الوطنية، عمل غير مهني ولا يسهم في خلق أرضية مشتركة لصياغة رؤية وطنية جامعة حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وهو نهج مرفوض شكلاً وموضوعا”.

وقالت، “إن النهج القائم في الإعداد لمشروع مسودة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. كما لا يمكن أن يؤسس لأسس متينة وعادلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. تكفل وتضمن حقوق الضحايا والمتضررين. وجبر الضرر وعودة المواطنين النازحين والمهجرين بالداخل والخارج، وإنهاء الإفلات من العقاب المبني على أساس العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية أيضا”.

سلسلة حوارات

وأضافت، “كان لزاما على المجلس الرئاسي الليبي أن يطلق سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولقاءات تشاورية مع الأكاديميين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وحلقات نقاش علمية حول مشروع مسودة القانون. والتشاور والتنسيق مع المؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة. على الساحة الحقوقية والقانونية في عموم البلاد. وإشراكها في الاجتماعات التشاورية لإعداد مسودة مشروع القانون. وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. والاتفاق السياسي الليبي، لا أن يكتفي بجهات حكومية لا تمثل إلا رؤية أحادية الجانب”.

توظيف سياسي

كما اعتبرت اللجنة، أن “ما هو قائم الآن من عمل على ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. من جانب المجلس الرئاسي الليبي، لا يعدوا كونه محاولة للاستثمار والتوظيف السياسي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا. ستُفرغ وتُهدر المشروع من قيمته الإنسانية والوطنية النبيلة قبل إنجازه، جراء السياسات الانتقائية والإقصائية. التي يتبعها النائب بالمجلس الرئاسي الليبي المشرف على مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

وطالبت اللجنة، “المجلس الرئاسي بالعمل على معالجة الاختلالات التي وقعت في التعاطي مع مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والذي انحرفت به عن مساره وأهدرت قيمته الوطنية والاجتماعية”.