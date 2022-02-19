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جنوب أفريقيا تبدي استعدادها لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، استعداد بلاده لإنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش مشاركتهم في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة ببلجيكا، حيث رحب المنفي بدعم جنوب إفريقيا لجهود المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين الصديقين.

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قناة ليبيا الحدث

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