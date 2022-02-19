السفير التركي: نسعد باستضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الليبيين في تركيا 

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إن بلاده تدعم نجاح المسار السياسي وتأسيس المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل كامل، على حد قوله.

وجاء ذلك خلال لقاء يلماز مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وقال يلماز عبر “فيسبوك”، “أكدنا مرة أخرى على أهمية روابط الصداقة والأخوة القوية القائمة بين بلدينا، وعلى فتح قنوات الحوار خلال الوتيرة الحساسة التي تمر منها ليبيا ولعدم اللجوء لاستعمال القوة والحفاظ على الاستقرار وتأسيس المصالحة الوطنية وكذلك لدعم التوحيد وليس الاستقطاب، وإعلاء مصالح الشعب الليبي على المصالح السياسية الشخصية ولإجراء الانتخابات بحيث يتفق عليها الليبيون”.

وأضاف السفير التركي: “أفدتً للافي بأننا ندعم وتيرة المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي والتي يبذل هو أيضآ جهدآ كبيرآ في هذا السياق. وأكدتُ له بأننا سنكون سعداء من المساهمة لهذه الوتيرة من خلال استضافة اجتماع يشارك فيه الأطراف المعنية الليبية، وذلك في إطار موقف بلدنا الشامل والمحتضن والمستند إلى المبادئ والذي لا يميز بين المناطق، والمبني على الاحترام المتبادل بغض النظر عن الشخصيات في ليبيا”.

وتابع: “بهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على وقوفنا إلى جانب ليبيا والشعب الليبي الشقيق، ونحيي الشعب الليبي الشقيق بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير”.