مردة: جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان متوقفة على نوع الانتخاب وما يترتب عليه من التزامات

ليبيا – أكد عضو إدارة مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة على أن المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية.

مردة قال في تصريح لمنصة”فواصل” إن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، والجهاز التنفيذي سيقدم الدعم المادي فقط.

ولفت إلى أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان متوقفة على نوع الانتخاب وما يترتب عليه من التزامات وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، والاطلاع على ملامح التشريع الجديد ومن ثم تحديد الجدول الزمني للانتخابات.

وأشار إلى أن المفوضية لم تستلم من اللجنة المشكلة برئاسة عضو المفوضية رباب حلب لمتابعة الأحكام الصادرة ضد المفوضية تقريرها النهائي بعد ووفق اللجنة التقرير شبه جاهز.

وأفاد أن المفوضية جاهزة لاستلام تحديث المنظومة من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، وسيتم العمل على مخاطبة مراكز المفوضية المسجلة لديها الأسماء غير الصحيحة للعمل على تصحيحها وإلغاء المستبعد منها ولن يتمكن أصحاب البطاقات غير القانونية من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.

كما أوضح أن فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع سيتم من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، والعدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمها، ومن تعرضت بطاقته للحرق او العبث لن يتمكن من الادلاء بصوته إلا بإجراء قانوني وطلب ضياع رسمي من مركز الشرطة وطلب استخراج بطاقة بدل ضائع.

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