السفير التركي لـ اللافي: ندعم نجاح المسار السياسي وتأسيس المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل كامل

ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز اليوم السبت.

السفير التركي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للسفارة مرة أخرى على أهمية روابط الصداقة والأخوة القوية القائمة بين بلدينا، وعلى فتح قنوات الحوار خلال الوتيرة الحساسة التي تمر منها ليبيا ولعدم اللجوء لاستعمال القوة ولحفاظ الإستقرار وتأسيس المصالحة الوطنية وكذلك لدعم التوحيد وليس الاستقطاب وإعلاء مصالح الشعب الليبي على المصالح السياسية الشخصية ولإجراء الإنتخابات بحيث يتفق عليها الليبيين.

وشدد السفير التركي لـ للافي بأن بلاده تدعم وتيرة المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي والتي يبذل هو أيضآ جهدآ كبيرآ في هذا السياق.

وأشار إلى أنهم سيكونوا سعداء من المساهمة لهذه الوتيرة من خلال استضافة إجتماع يشارك فيه الأطراف المعنية الليبية، وذلك في إطار موقف بلاده الشامل والمحتضن والمستند إلى المبادئ والذي لا يميز بين المناطق والمبني للاحترام المتبادل بغض النظر عن الشخصيات في ليبيا.

وجدد تأكيده مرة أخرى على وقوفهم إلى جانب ليبيا والشعب الليبي الشقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية