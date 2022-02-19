مسلحون يُقفلون الطريق الساحلي الزاوية بسواتر ترابية

أكدت مصادر متطابقة لـ218، قيام عناصر مسلحة اليوم السبت، بإقفال الطريق الساحلي الرابط بين مدينة الزاوية والعاصمة طرابلس، احتجاجاً على قيام جهاز الردع بالقبض على القيادي ربيع حليلة.

وأضافت المصادر، أن عناصر تابعة للتشكيل المسلح الذي يقوده محمد بحرون المعروف بـ”الفار”، أقفلت الطريق الساحلي الرئيسي لمدينة الزاوية من الجانب الشرقي بالحواجز الرملية، الأمر الذي عطّل حركة المرور مطالبة بالإفراج عن حليلة.

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية تشهد من حين لآخر اشتباكات مسلحة بين التشكيلات المتنافسة، مما يؤدي لإغلاق الطريق الساحلي وتضرر محطة كهرباء ومصفاة الزاوية الاستراتيجية، قبل أن تحتويها وساطات محلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية