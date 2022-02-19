وفاة آمر بوابة الأربعين شرقي إجدابيا في حادث مروري

أخبار ليبيا24

غيب الموت، آمر بوابة الـ 40 التابعة لمديرية أمن إجدابيا الواقعة بين أجدابيا – البريقة شرق البلاد، رائد صالحين المقريف، جراء حادث مروري مروع عن عمر ناهز 54 عاما.

ونعى المقريف العديد من مديريات الأمن التي أعربت عن حزنها وتعازيها الحارة لذويه، وعلى فقدانهم لشخصية وطنية تمتاز بالعطاء الدائم لوظيفته لتأدية واجبه الوطني والإنساني.

وكان الفقيد دائم النصح للجميع عبر وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي. لتجنب السرعة الزائدة بالطريق العام خاصة في المنطقة الواقعة بين إجدابيا والبريقة بسبب كثرة الحوادث المرورية فيها. بسبب تردي الطرق والرمال الزاحفة والأبل الطليقة على جانبي الطريق.

وشغل المقريف منصب رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة. وكان يشرف ويشارك شخصيا في الحملات التفتيشية لضبط السيارات المخالفة.

كما ساهم في ضبط العديد من حالات التزوير للأوراق الثبوتية الليبية لأشخاص غير ليبيين ومهاجرين غير شرعيين. تحصلوا عليها بمقابل مادي قادمين من الجنوب إلى الشرق، ومؤخرا شغل مهمة آمر بوابة الأربعين.