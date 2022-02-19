عقيلة: الانتخابات هي الضامن الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

العنوان-القاهرة

أكد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، على أن الانتخابات هي الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أكد عقيلة، “عن عدم تقصير مجلس النواب في دعم المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات في موعدها وخاصة في الشق المتعلق في إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب”.

وأضاف، أنه “وخلال المدة التي سبقت الموعد المحدد للانتخابات لم يتوقف عن حث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجباتها ومهامها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري”.

وقال إنه، “ولتفادي العودة إلى مربع الصراع والاقتتال شكل مجلس النواب لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي-ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع”.

وأوضح، أن “الخارطة تنص على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال” .