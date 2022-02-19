لنقي: أقترح على باشاآغا التفكير في امكانية ضم الدبيبة لحكومته كوزير للسعادة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إنه انصافا للحق ومن باب الحرص والأمانة وعدم بخس الناس أشياءهم، يجب على الجميع في هذه الأجواء الوطنية إعلاء روح التوافق.

لنقي أشارت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء الحكومة الوطنية لتيسير الأعمال يمتلك العديد من القدرات التي بالامكان توظيفها لخدمة وإسعاد الشعب الليبي.

وتابعت”ولذلك أقترح على فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف التفكير في امكانية ضم الدبيبة لحكومته كوزير للسعادة. فالحق يُقال لم يأتي على ليبيا رئيس وزراء بخفة دمه وقدرته على تنظيم المؤتمرات والحفلات وتسويق الأوهام مثل يخت وطائرة خاصة لكل شاب وعريس لكل فتاة”.

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