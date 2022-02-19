عقيلة صالح: محبطون بشدة من عدم إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الإحباط الشديد الذي أصاب مجلس النواب لعدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر، لأسباب تتعلق بعجز وفشل الجهات المُوكل إليها طبقاً للاتفاق السياسي بتهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية، وفق قوله.

وشدد عقيلة في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر البرلمان العربي الملتئم في القاهرة اليوم السبت، على رهانه المتعلق بالمُضي في تحقيق الاستحقاق الوطني الذي عدّه الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب مُن يُمثلهم، بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد.

وأشار عقيلة إلى أن مجلس النواب لم يُقصّر في دعم المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، لتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده، وخاصة في الشق المتعلق في إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، وخلال المدة التي سبقت الموعد المحدد للانتخابات لم يتوقف عن حث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجباتها ومهامها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري.

وأضاف عقيلة أن مجلس النواب شكّل لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع، تنص على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

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