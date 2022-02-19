المنفي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي نتائج القمة الأفريقية الأوروبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل نتائج القمة الأفريقية الأوروبية والعلاقات الليبية الأوروبية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية تدارس آفاق التعاون المشترك وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل حلحلة الأزمة الليبية.

وبدوره دعا المنفي الاتحاد للتعاون في ملف الهجرة غير القانونية مشددا على ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي ومراعاة أوضاع المهاجرين وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

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