حمادي: يجب الحذر من التصعيد العسكري في ليبيا بعد فشل الانتخابات

حذر المستشار السابق للشؤون السياسية والدستورية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عمر حمادي”، من انزلاق ليبيا إلى ما سمته التفكك السياسي وظهور حكومات متنافسة إضافة إلى التصعيد العسكري بعد الفشل في إجراء الانتخابات، ودعت المجتمع الدولي إلى الحفاظ على توحيد مؤسسات الدولة وإيجاد بيئة متفق عليها ومُعدة جيدًا للانتخابات.

وأضاف حمادي في مقال تحليلي بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن مجلسي النواب والدولة فشلا في تبني إطار عمل وفق ما نص عليه ملتقى الحوار السياسي وتركزت الخلافات على الانتخابات الرئاسية.

وقال إن الخلافات التي ظهرت حالت دون اتفاق ملتقى الحوار السياسي أيضا على إطار للانتخابات، فيما كان المجتمع الدولي يحاول تحقيق ما بدا أنه جدول أعماله الوحيد وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 الأمر الذي استغله عقيلة صالح وأصدر قانونا من جانب واحد للانتخابات.

ولفت في “فورين بوليسي” إلى أن البعثة الأممية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى في ليبيا دعمت هذا القانون المفترض الذي انتهك الاتفاق السياسي، حيث أضعف المجتمع الدولي مكانة وسلطة الإطار المعتمد دوليًا، وبالتالي حرم العملية من مصدر موثوق يمكن الرجوع إليه في حالة حدوث نزاع وفق تعبيرها.

ورأى أن الاندفاع لإجراء انتخابات على أساس إطار قانوني متنازع عليه قوض مكانة وسلطة الإطار الحاكم للعملية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، كما أنها شكلت سوابق سيئة للقوانين التي أصدرها فرد واحد وقوضت مصداقية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي نهاية المطاف عرضت السلام الهش في ليبيا للخطر.