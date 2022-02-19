عقيلة أمام البرلمان العربي: محبطون بشدة لتعذر إجراء الانتخابات.. وأزمات المنطقة ترجع لغياب الحوار

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، إن المجلس «أُحبط بشدة» الأحباط لتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الماضي، مرجعًا هذا التعذر لـ«أسباب تتعلق بعجز وفشل الجهات المُوكل إليها طبقًا للاتفاق السياسي تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي إنجاز المصالحة الوطنية».

جاء ذلك خلال كلمة لعقيلة أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المُقام بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت «التطورات التي تشهدها التسوية السياسية للأزمة الليبية»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وقال عقيلة: «كنا ولا زلنا نراهن على أن المُضي في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني هو الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد».

ووصل عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي وذلك على رأس وفد يضم أعضاء مجلس النواب، أبوصلاح شلبي، وحسن البرغوثي، ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل.

عقيلة: مجلس النواب لم يقصر في دعم جهود إجراء الانتخابات

وأكد عقيلة «عدم تقصير» مجلس النواب في دعم المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها وخاصة في الشق المتعلق بإصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس لم يتوقف عن «حث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجباتها ومهامها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري».

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و«تفاديًا للعودة إلى مربع الصراع والاقتتال»، قال عقيلة إن «مجلس النواب شكل لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي- ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع».

وأوضح أن الخارطة «تنص على اتخاذ كل التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

عقيلة: غياب الحوار والتوافق سبب أزمات المنطقة العربية

وأرجع رئيس مجلس النواب الصراعات والأزمات في المنطقة العربية إلى غياب الحوار، والتوافق الوطني، والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية للدول، إما بالطريق المباشر أو باستعمال أدوات محلية هدفها خلق الأزمات وإطالة أمد الصراعات.

ولوقف هذا الصراعات، اقترح عقيلة مد جسور الثقة بين مختلف الأطراف على المستوى الوطني، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتفكيك المليشيات، والجماعات الإرهابية، وردع الخارجين عن القانون، واحترام حق وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها.

وحذر من استمرار هذه الصراعات دون حلول عملية ومتتالية ومتسارعة سيزيد من حدتها وتفاقمها وسيسمح بدخول مزيد الأطراف الداعمة للفوضى وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى مزيد الخراب والاقتتال، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطن العربي ومعيشته.

وبالنسبة لقضية فلسطين، قال رئيس مجلس النواب إن «فلسطين تسيطر على أحاسيس الليبيين وهي شغلهم الشاغل ينتشونا بذكرها ويرغبون تحريرها وعودة أهلها»، وأضاف: «تزامن احتلال ليبيا من قبل الاحتلال الإيطالي مع قضية فلسطين رغم ذلك شارك عدد من شبابنا جنبًا إلى جنب مع الفلسطنيين والعرب في الجهاد ضد اليهود»، وأكد «الداعم الدائم لفلسطين حتى إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».