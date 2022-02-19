مرغم: على الليبيين إنشاء شرعية جديده تتجدد فيها الدماء وتتغير بها الوجوه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إنه ربما الآلام التي تمر بها البلاد هذه الايام هي مخاض الحرية وهي لا توهب مجاناً والحقيقة أن ما وصفها بـ” ثورات الربيع العربي ” أتثبت ان توق الإنسان للحرية لا يمكن اطفائه مهما القيت عليه من عباءة الاستبداد والتخويف والترهيب والتجهيل.

مرغم لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن خطة المستبدين كانت ليس مجرد التخويف والتجهيل بالواقع والتاريخ والقيم الانسانية المدخورة في رصيد الامة بل يحاول الطغاة تعتيم ذلك ويعتبروها سياسة تجفيف المنابع بحيث تجهل دينك وما يعطيك من حقوق.

وأشار إلى أن معرفة الحقيقة والمعلومة الشرط الاول للمطالبة بالحقوق وبذكرى 17 فبراير يجب تهنئة الشعب الليبي وشعوب الامة بهذه الانتفاضات والثورات حتى وإن تعثرت، مبيناً أن الاحتفاليات تدل على أن الشعب الليبي لم ينسى ثقل ووطأة الاستبداد ولم ينسى اليوم الذي شعر فيه بأن هذا جبل وذهب من صدورهم.

وأضاف: “هناك ارتياح كبير اليوم عندما تتحرر من قيد وتفكك قيودك هذا لا ينساه الانسان، ويدل على وفاء الشعب وانهم محتاجين لمثل هذه الثورة. هذه الجماهير التي خرجت واحتفلت بشكل عفوي ليست مؤامرة بل عفوية، وتقول لمن يقول إن هذه مؤامرة على الشعوب وخطة امريكية الناس لم تقنعها الاكاذيب والتراهات، الخروج من اجل الحريات شيء اصيل في الانسان أن يطالب بحريته ويدفع في سبيله أغلى ما يملك. وان يعيش بكرامة هذه لا تقدر بثمن”.

وعلق على عدم تحقيق باقي أهداف فبراير قائلاً: “كانت الآمال عريضة وشخصياً كنت بعد انتصار ليبيا وقبلها مصر وتونس كنت افكر ان هذه الشعوب ستندمج وتتعاون وستكون الأموال والثروات الموجودة في ليبيا ومع الايدي العاملة والادارة الناجحة نسبياً في تونس كنا ممكن نكون تعاون وتكتل او اتحاد وكانت لي آمال كبيرة في انجاز ما يمس مصالح المواطن ولكن موضوع الانجاز نحن اخترنا طريق الديمقراطية، والثورات في العادة كأول هدفها تثبيت نفسها على الأرض بالقضاء على اي مقاومة للثورة وهذا لم نستوفيه حق استيفاء من قبل دخول طرابلس اطلق صراح محمد القذافي حتى تمكنت قوات أبيه من ان تلحقه بقوات ابيه بعدما حوصر في بيته. إذا كان ابن القذافي تم التسامح معه بهذه الطريقة، ما بالك من منهم دونه من ازلام النظام السابق”.

كما أردف: “لا أذكر من رجال القذافي الذين اعترفوا بإنسانية وشرف فبراير إلا شخصين، قذاف الدم بعد أن خرج من سجون مصراته واشار بالمعاملة الجيدة والانسانية التي عومل بها وكذلك عمر شكال الذي اعترف ان المعاملة الراقية من ثوار بنغازي هو ما دفعه ألا يغادر ويتركهم وحدهم، نحن الثوار ننظر لرجال العهد السابق انهم كانوا في عز وبحبوحة وبعين الاشفاق عندما فقدوا هذا وهم ينظرون إلينا اننا سبب فقدانهم هذا وهذا دفعهم ان يختفوا ويتسللوا عبر مؤسسات الدولة”.

وشدد على أن الحاجة للانتخابات ليست لمجرد التغير هذه المؤسسات فقدت شرعيتها والبرلمان لا يجتمع بنصاب وقراراته غير شرعية وفق قانونه الداخلي واعلانه الدستوري، مؤكداً على ضرورة أن ينشأ الليبيين شرعية جديده تتجدد فيها الدماء وتتغير الوجوه هذا اجراء رئيسي ويجب على الحكومة تنظيف السجل المدني من الخبث والمفوضية ان لم يتم تغيرها من المجلس الرئاسي لا اطمع بتوافق تغيرها من البرلمان ومجلس الدولة.

وأفاد في ختام حديثه أنه من الضروري تجديد السلطات لحاجة عملية وهي امكانية اصدار قوانين وقرارات وفق قواعد دستورية معترف فيها للتخلص من حالة الفوضى.

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