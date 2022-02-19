وفاة شخصين وإصابة 80 شخصا بتسمم غذائي في سوق الجمعة

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أعلن، رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية‏، أبوبكر مروان، في فيديو على حسابه في فيسبوك، وفاة شخصين وإصابة العشرات بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة ملوثة في مناسبة “أسبوع مولود” بإحدى صالات الأفراح يوم الخميس الماضي.

وأكد مروان، وفاة فتاة مواليد 1997 وصبي مواليد 2001 وإصابة نحو 80 شخصا، نتيجة التسمم.

وقال مروان، أن مركز طرابلس الطبي استقبل نحو 45 حالة مصابة ولا وجود إلا لعنصرين طبيين يقومان بإسعاف العناية الطبية للمرضى. وأكد وجود عديد الحالات بعدد من المصحات.

كما أظهر تسجيل مصور نشره مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك وجود حالات أطفال نتيجة تعرضهم للتسمم.

وانتقد مروان تدني الخدمات الصحية داخل المراكز الصحية بالعاصمة نتيجة عدم وجود الإمكانيات.

ونشاد مروان الأطقم الطبية إلى سرعة التحرك لمساعدة الأطقم الطبية داخل مركز طرابلس الطبي والمراكز الصحية الأخرى.

وشدد مروان على ضرورة التحري من جودة الأطعمة واللحوم التي تباع بالمحلات التجارية، داعيا إلى تنظيم عملية البيع وفقا للاشتراطات الصحية.

وأكد أن التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات حادثة التسمم والأسباب التي أدت إلى وقوعها.