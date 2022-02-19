اللافي يبحث مع سفير تركيا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، السبت، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنان يلماز، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي، إن اللقاء تناول كذلك، جهود المجلس في تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا، لافتًا إلى إعلان السفير التركي «دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي».

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وأكد السفير أيضًا «حرص تركيا على دعم الاستقرار في ليبيا». بدوره، أشاد اللافي بـ«مواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية»، لافتًا إلى «استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين»، وفق البيان.

والأربعاء الماضي، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على «أهمية إجراء الانتخابات حتى يختار الليبيون في نهاية المطاف من يريدونه»، معتبرًا أن الانتخابات «ستضمن مستقبلًا سلميًا لليبيا». وجاء ذلك ردًا على سؤال عن تسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

وقال إردوغان للصحفيين في رحلة العودة من دبي: «أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة)، وتابع: «المهم هو من يختاره الشعب الليبي وكيف». معلنًا معارضته لفكرة «الإدارة الموقتة» في ليبيا، مؤكدًا أن «ليبيا بحاجة إلى إدارة قوية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

من لقاء اللافي مع السفير التركي، 19 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

من لقاء اللافي مع السفير التركي، 19 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)