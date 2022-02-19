اختتام أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

طرح رؤساء البرلمانات العربية رؤية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، تمهيداً لاعتمادها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين، والتي ستُعقد بالجمهورية الجزائرية.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في ختام أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تضمّن مجموعة من الثوابت والمحددات للموقف العربي تجاه أربع عشرة قضية، تُمثّل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ترأس الوفد الليبي المشارك في أعمال المؤتمر، حيث شدد في كلمته على ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين البرلمانات العربية لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية.

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