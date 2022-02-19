حالات تسمم جماعية ووفيات في طرابلس بسبب أغذية فاسدة

علمت 218 من مصادر مطلعة، أن حالات تسمم جماعية أصابت مواطنين في طرابلس في صالة أفراح في بلدية سوق الجمعة، جراء تناول أغذية غير صالحة.

وأفادت المصادر بوقوع حالتي وفاة من بين المصابين، أحدهما سيدة والثاني شاب يبلغ من العمر 13 عاماً، في الوقت الذي تم به إسعاف المصابين إلى مصحة السرور ومصحة المجد ومشفى طرابلس الطبي وشارع الزاوية ومشفى الأخوة، بالتزامن مع ظهور نداءات استغاثة للأطباء بالتوجه إلى المشفى الطبي الذي يعاني من نقص في الكوادر الطبية، حسب المصادر.

وحسب شهود، فقد توجه عناصر الحرس البلدي في العاصمة للتحقيق في الحادثة ومعرفة مصادر الأغذية الملوثة، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية بخصوص الحادثة حتى اللحظة.

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