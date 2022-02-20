اعترافات لإرهابيين بداعش الإرهابي تكشف الكذب والتدليس الذي يمارسه وليد اللافي

نشرت “قوة العمليات المشتركة” إصدارًا مرئيًا تضمن اعترافات عناصر خلية بتنظيم “داعش” الإرهابية تم اعتقالهم بالعاصمة طرابلس.

الاعترافات، كان أولها للإرهابي سند ونيس الصويعي الذي قال: ”انضممت لداعش في العام 2017 وتم التنسيق مع مهربين في مدينة سبها ممن أدخلوني إلى العاصمة طرابلس التي استقرت فيها لفترة وطلب منا أن نرصد وزارة العدل ونصورها والتمركزات الأمنية حولها استعدادا لتنفيذ عملية”.

وبالانتقال إلى الإرهابي أحمد الخشمي الذي قال: ”تدربت على القتال في مدينة بنغازي إلى أن أصبت في العام 2015 ومن ثم انتقلت إلى مدينة مصراتة للعلاج ومنها لمدينة سرت” وحين بدأت الاشتباكات بين الكتيبة 166 وداعش لم أستطع العودة وبدأت التنقل حتى عدت لبنغازي عبر البحر”.

وتابع الخشمي بالقول: ”وبعد بتر يدي في أحد الاشتباكات تم نقلي إلى تركيا للعلاج وعرفت حينها أن أحد عناصر التنظيم يقود التنسيق بيننا وبينها عبر ملفات علاج المصابين فيها وواصلت قيادة التواصل مع العناصر للتنسيق للقيام بعمليات جديدة حتى تم القبض علي”.

من جانبه قال الإرهابي طارق عبد السلام العبيدي: ”انضممت إلى داعش في العام 2014 وكنت أحد مسؤولي سلاح الهاون في التنظيم وشاركت بمختلف محاور القتال وخرجت للعلاج في خارج ليبيا بسبب إصابتي في قدمي اليمنى ومن ثم عدت بعد تكليفي بمهام قتالية ولوجستية في الجنوب وكانت ضمن وحدة بها ليبيين وأجانب”.

وتابع العبيدي قائلا: ”وكنت أعمل على توفير الوقود والطعام بالتعاون مع المهربين لضمان بقاء المجموعة على قيد الحياة وأقمت بإحدى ضواحي العاصمة بمساعدة أحد هؤلاء مع عدد من أهلي وهنا بدأ تنسيق مع تنظيم جديد تعرض للقصف في الصحراء بالطيران المسير وكان يدفعنا لتنظيم عمليات داخلية لإزالة الضغط عليه”.

من جانبه قال آخر الإرهابيين ويدعي عبد الله إدريس العبيدي في اعترافاته: ”انضممت إلى تنظيم داعش في العام 2016 وخرجت إلى الصحراء في العام 2017 وتم قصفنا عن طريق “أفريكوم” ومنها ذهبت للعلاج في طرابلس حيث بدأ التنسيق مع المجموعة لحين تم إلقاء القبض علي”.

الجدير بالذكر أن وليد اللافي مدير قناة النبأ الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية يشغل منصب وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال بحكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث مارست قناته التدليس والكذب لاستمرار بقاء تلك الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية.