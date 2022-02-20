سيالة: لن أتنصل من «17 فبراير» وسأظل وفيا لها ما حييت

قال رئيس مجلس النواب الموازي سابقا حمودة سيالة:” 17 فبراير، لا استطيع أن أتنكر لها، ولا أستطيع، فقد كانت شرارة التغيير، وانبعاث الحلم في الأفضل اعتراها ما اعتراها من مثالب وعيوب”.

وأضاف سيالة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكن لا يمكن نكران ما بذل في سبيلها من أرواح زكية، سعت حينها لنسف طروحات الوهم ( الطفل تربيه أمه، والمرأة تحيض والرجل لا يحيض، والحلول النهائية لمشاكل البشرية)”.

وتابع:” لن أتنصل منها ولن أتنكر لها وسأظل وفيا لها ولشهدائها ماحييت”.

واستطرد:” كل عام أيها الأحرار وأنتم بخير يروداني ويراودكم الأمل في أن القادم سيكون أفضل، حفظكم الله وحفظ ليبيا”.