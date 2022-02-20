رئيس المجلس الشعبي الجزائري للمستشار صالح: نؤكد التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي.
رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء الذي عقد على هامش أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي انعقد السبت بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحث مع نظيره الجزائري سبل التعاون الثنائي والارتقاء به واستعراض مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
ومن جانبه، جدد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، لرئيس مجلس النواب التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.
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