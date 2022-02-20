عبدالعزيز: لن تقوم أي نهضة عمرانية في ليبيا لسببين

ربط عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي الإخواني، محمود عبد العزيز، قيام النهضة العمرانية في ليبيا، بتطوير مؤسسة التخطيط العمراني، وفتح واعتماد المخططات.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مالم يتم تحديث وتطوير مؤسسة التخطيط العمراني في ليبيا وفتح واعتماد المخططات لن تقوم أي نهضة عمرانية في ليبيا” .

وطالب محمود عبد العزيز، في وقت سابق، الليبيين برفع صور الشهداء فقط خلال الاحتفال بثورة 17فبراير”.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على “فيسبوك”:” تعرفوا يا ليبيين، احتفالاتكم أنتم لا ترفعون أي صورة لأي حاكم إلا شهدائكم “مدوخة العالم”، خوذوها هكي” على حد تعبيره.

وكان عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي الإخواني، محمود عبد العزيز، قد حرض على التظاهر في 17 فبراير القادم، اقتداء بالسودانيين.