بوقعيقيص: لا يوجد عيب في المحاصصة السياسية

رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، تجاهل مدينة بنغازي في وجود ممثل لها بتشكيلة الحكومة الجديدة التي يترأسها فتحي باشاغا، واصفة الإقدام على ذلك بالاستهانة.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”في خضم هذا التدافع نحو الوزارات أتطلع إلى وزير من مكون الحضور في برقة وهذا حق لهم شأنهم في ذلك شأن الجميع”.

وأضافت: ”بدون ضغينة لن أقبل الاستهانة بـ 750000 نسمة في بنغازي لمصلحة الضواحي”.

وتابعت: ”حسب ما تناهى لعلمي نصيب برقة تسعة وزراء فلا تهمشوا أهل عاصمة الأقليم، ولا عيب في المحاصصة السياسية ونحن لسنا ( بدون ) ولكننا نمثل أكثر من ثلث سكان الأقليم”.