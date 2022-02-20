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عبد الباسط الحداد: تفعيل الدائرة الدستورية واجب ضمن هيكلة السلطة القانونية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحامي بالمحكمة العليا عبد الباسط الحداد إن قفل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جعل السلطة التشريعية دون رقابة على قراراتها، على حد قوله.
وأضاف الحداد في تصريحات لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، إن قرار قفل الدائرة الدستورية غير قانوني وتفعيلها ضمن هيكلة السلطة القانونية واجب، لافتا إلى أن السلطة التشريعية الحالية هي سلطة أمر واقع وليست شرعية، وفق ادعائه.
 

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صحيفة الساعة 24

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