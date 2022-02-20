اللافي لـ«سفير تركيا»: نقدر مواقفكم الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم السبت، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، “كنان يلماز”، الذي نقل تحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، للمجلس الرئاسي، وأكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل، وإعلان السفير عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي.

من جهته، أشاد اللافي، بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية.

وأكد اللافي، استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.