ناجي مختار: حل أزمة ليبيا في الذهاب لانتخابات برلمانية بقانون انتخاب مجلس النواب الحالي

أكد ناجي مختار، رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري، حدوث انقسام فعلي بشكل واضح، بدءاً من داخل مجلس النواب، مروراً بمجلس الدولة وصولاً إلى الشارع الليبي.

وقال مختار في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إن السيناريوهات المطروحة والمتوقعة كافة تهدد العملية السياسية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا هو الذهاب لانتخابات برلمانية بقانون انتخاب مجلس النواب الحالي أو المؤتمر الوطني العام السابق، بحسب رأيه.

وأضاف أن الجسم التشريعي الجديد عليه تولى صياغة دستور دائم للبلاد، سواء بالاستفتاء على الدستور الذي أعدته الهيئة المنتخبة لصياغة الدستور أو بكتابة دستور جديد، على حد قوله.