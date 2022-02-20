«وهيبة»: لقاء المنفي والمستشار الألماني مهم لضمان استقرار المسار السياسي في ليبيا

قالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، إن لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع المستشار الألماني في بروكسل، مهم لليبيا من أجل ضمان استمرار العملية السياسية والمسار السياسي.

وأضافت وهيبة، في تصريحات صحفية، أن المنفي بحث سبل البناء على مسار برلين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ودون تأخير.

ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي يريد إنقاذ العملية السياسية، والوصول لانتخابات عامة في أقرب أجل ممكن، والوصول إلى حلول توافقية تسمح بإجراء الانتخابات.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء السبت، إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية، في دورتها السادسة، التي انعقدت بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، يومي 17 – 18 فبراير.

وكان المنفي، قد شارك في هذه القمة، مع قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وناقشت خلالها تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارتين.

كما التقى المنفي، على هامش القمة، عددا من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، بحث خلالها العديد من القضايا التي تهم بلادنا وهذه الدول.