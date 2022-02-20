عقيله صالح يبحث مع نظيره الجزائري مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأحد.

وبحث عقيله، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي انطلق السبت بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره الجزائري سبل التعاون الثنائي والارتقاء به واستعراض مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

ومن جانبه، جدد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، لرئيس مجلس النواب التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.