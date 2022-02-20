بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 20 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 20 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء تميل للاعتدال على معظم أرجاء البلاد هذا اليوم ، وتسجل درجات الحرارة انخفاض من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض الأماكن ، واحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساءا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 24) مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين ( 20 – 24) مْ ولاتتجاوز (18) مْ على الجبل الأخضر ، وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق ويشمل يوم الثلاثاء جميع المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 24 – 28 ) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:44).