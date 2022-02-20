العمامي يوضح لـ”أخبارليبيا24″ الأحداث المسلحة التي وقعت في بنغازي صباح السبت

أخبارليبا24- خاص- شهد محيط مستشفى المروة بمدينة بنغازي تبادلًا لإطلاق الرصاص بين مسلحين وعناصر قسم النجدة في ساعات صباح يوم أمس السبت.

وقال رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي لـ”أخبارليبيا24″ :”إن تبادل إطلاق الرصاص. جاء على خلفية وفاة عبدالله الورفلي الشهير باسم “رقاعه” متأثراً بجراحة التي أصيب بها في وقت سابق. في تبادل لإطلاق رصاص مع عناصر قسم النجدة. والتي أصيب فيها أحد منتسبي القسم”.

وأوضح العمامي. أنه بعد وفاة الورفلي في مستشفى المرج حاول مسلحين الاعتداء على دوريات قسم النجدة المتمركزة أمام مستشفى المروة. لأن المُصاب يتواجد بغرفة العناية الفائقة. وما كان على عناصر الأمن إلا الرد على مصادر النيران.

وفي سياق متصل جاءت قوة تابعة للقوات الخاصة لتهدئة الوضع والاحتقان من قبل عائلة المتوفي، الذين قاموا بإضرام النيران وإطلاق عدة قواذف وأعيرة نارية في الهواء وسط الأحياء السكنية.

وقال الملازم علي بوخمادة لـ”أخبارليبيا24″ إنهم تواصلو مع أسرة المتوفي. وطلبوا منهم وقف أعمال الشغب والحرق وإطلاق الرصاص في الهواء.

وأكد بوخماددة. أنه تم سحب قوات النجدة المتواجدة أمام مستشفى المروة وتمركز القوات الخاصة بدلاً عنهم.

وأوضح. أنه تمت السيطرة على الوضع قبل أن يتصاعد بسبب الاحتقان الحاصل. مشيراً إلى أن بنغازي قدمت تضحيات جمة في محاربة الارهاب حتى يهنأ أهلها بالعيش. ويجب ضبط النفس.