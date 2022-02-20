الارصاد: إنخفاض للحرارة وأمطار جيدة ومتفرقة غــداً على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 20/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون مستقر هذا اليوم على معظم أرجاء البلاد حيث الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-26) مْ .

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من يوم الغد برياح شمالية غربية تساهم فى انخفاض درجات الحرارة ويكون تأثير الرياح الشمالية النشطة يوم الثلاثاء على (معظم مناطق الشمال) مع انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر.