صالح: ماضون في تحقيق الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال

ليبيا – شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على المضي في تحقيق الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية.

صالح أشار في كلمته خلال أعمال المؤتمر الـ4 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في القاهرة تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الانتخابات الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم ولإنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد.

وأضاف صالح: إن مجلس النواب أصيب بإحباط شديد لعدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بالـ24 من ديسمبر الماضي، لأسباب تتعلق بعجز وفشل الجهات الموكل إليها طبقًا للاتفاق السياسي تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية.

وتابع صالح أن مجلس النواب لم يقصر في دعم مفوضية الانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده، وخاصة في الشق المتعلق في إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة والمجلس، فالأخير لم يتوقف خلال المدة التي سبقت الموعد المحدد عن حث المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال على القيام بواجباتهما ومهامهما.

وأوضح صالح أن هذه الواجبات والمهام تتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري، فيما شكل مجلس النواب لجنة نيابية لتفادي العودة إلى مربع الصراع والاقتتال.

وبين صالح أن هذه اللجنة أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي خالص لأول مرة منذ بداية الصراع تنص على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية.

وأضاف صالح: إن هذه البنود سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال. مبينًا أن مجمل الصراعات والأزمات مردها غياب الحوار والتوافق الوطني والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية للدول.

وتابع صالح: إن هذا التدخل يتم بالطريق المباشر أو باستعمال أدوات محلية هدفها خلق الأزمات وإطالة أمد الصراعات والأزمات التي لا بد أن تنتهي عبر مد جسور الثقة بين مختلف الأطراف على المستوى الوطني وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأضاف صالح: إن المطلوب أيضًا ردع الخارجين عن القانون واحترام حق وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها.

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