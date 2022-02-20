“بوغالي” يجدد التزام الجزائر بدعم ليبيا للخروج من الأزمة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، التزام الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع غالي بنظيره عقيلة صالح، على هامش أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، حيث بحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا.

في ذات السياق أكد غالي حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إنجاح القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، وجعلها قمة جامعة لكل الأعضاء، داعياً إلى ضرورة تكثيف التعاون وتبني الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

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