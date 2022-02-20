النعّاس: قولٌ واحد.. لا بد من الكفاح للقضاء على بؤرة «حفتر وعقيلة»

زعم محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، أنه لا بد من الكفاح للقضاء على ما أسماها بـ«بؤرة حفتر وعقيلة»، على حد وصفه.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أجرينا انتخابات أم لم نُجر، استفتينا على الدستور أم لم نستفت، أسقطنا برلمان طبرق أم لم نسقطه، فلا حل لمأساة ليبيا إلا في أمرين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الأمر الأول: أن ترفع أمريكا وحليفتاها بريطانيا وفرنسا أيديهم عن ليبيا، والثاني: أن يرفع النظام المصرى الظالم يده عن ليبيا”، وفقا لحديثه.

وتابع “الطريق الأقرب لذلك، هو الكفاح من أجل القضاء على بؤرة «العميل الأمريكي المصرى خليفه بلقاسم حفتر ورفيقه عقيله صالح». قولا واحدا”، على حد زعمه.