منح رئيس ديوان مجلس النواب جائزة التميز البرلماني العربي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2022

منح الاتحاد البرلماني العربي رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء في الإتحاد بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجائزة تمنح وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية. وأقيم حفل توزيع جوائز التميز البرلماني العربي بمناسبة اختتام المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

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