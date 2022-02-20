الأرصاد: أجواء معتدلة على معظم أرجاء البلاد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد.

وكشف المركز أن الطقس يميل للاعتدال على معظم أرجاء البلاد هذا اليوم، وتسجل درجات الحرارة انخفاضاً من يوم غد على مناطق الشمال الغربي، وفي ما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض الأماكن، واحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الثلاثاء .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 24) مْ، وتسجل انخفاضاً من يوم الغد .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، يوم الثلاثاء .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 20 – 24) مْ ولا تتجاوز (18) مْ على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضاً يوم غد على بعض المناطق، ويشمل يوم الثلاثاء جميع المناطق .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 24 – 28 ) مْ، وتسجل انخفاضاً يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد .

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