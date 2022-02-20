العكروت: ليبيا مقبلة على أعنف وأشرس وأخطر صراع

قال سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، محمد العكروت، إن الخلاف السياسي في البلاد سينتهي عاجلًا ام آجلًا، فهو لن يطول، وسيتوصل الليبيون لتسويات بإصدار دستور وإجراء انتخابات، وهذا متوقع خلال هذه السنوات الثلاث.

العكروت وفي منشور له على فيسبوك: أضاف أن الخلاف السياسي دائما ما يكون خلافًا سطحيا ماديا مصلحيًا، فحينما تصل الأطراف المتصارعة سياسيا إلى الحلقة التي يتحصل فيها كل طرف على ما يريد، أو أغلب ما يريد، يتلاشى الصراع وتبدأ الأطراف مشغولة بجني الأرباح، حسب قوله.

وتابع: أن المشكلة العويصة التي لا حلّ لها والتي تواجه البلاد الآن |ولكن بجزء نسبي ، حيث يخفيها الصراع السياسي عن الأنظار” هي المشكلة الفكريه العقائدية الدينية، أن البلاد ستصحو من صراعها السياسي لتجد نفسها في صراع أعنف وأشرس وأخطر، هو الصراع الفكري العقائدي الديني، حيث طبيعة هذا الصراع متغلغلة ومتجذرة في العقول، ومن الصعب اقتلاعها أو حتى تصحيح توجهها.

واختتم العكروت :”أنا هنا لا ارعب الناس من القادم الرهيب، ولكن أود ّ أن أضع اصبعي على مكان الوجع المخفي الآن، والذي سيجد الجميع نفسهم أمامه قريباً، وقريباً جداً، وسيكون اخطر وافظع من الصراع السياسي، البلاد مقبلة على مرحلة أخطر من مرحلة الجزائر في نهايات القرن الماضي، أدعو الله أن يخرج الجميع منها سالمين”.