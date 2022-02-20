استئناف أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة الدولي

باشرت الشركة المنفذة لأعمال رصف المرحلة الأولى للطبقة الإسفلتية بالمهبط الرئيسي بمطار مصراتة الدولي وذلك بعد اعتماد تصميم الخلطة الاسفلتية وإجراء الاختبارات المعملية اللازمة عليها والتأكد من تناسبها مع المواصفات القياسية العالمية .

بحسب بيان مطار مصراتة الدولي، سيتم فور الانتهاء من رصف هذه المرحلة تنفيذ باقي مراحل الرصف للأجزاء الأخرى من المهبط وأعمال التخطيط والطلاء.

وسيساهم هذا المشروع في تطوير أحد أهم مرافق المطار الرئيسية ليكون جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية حسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمعتمدة دولياً، تحت اشرف المهندسين التابعين لمكتب صيانة المهابط والمنشأت ومكتب صيانة المنظومات بالمطار ، بحسب البيان.