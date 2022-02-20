وليامز تدعو الأطراف الفاعلة للتركيز على العملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2022

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع عضوي مجلس الدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان لمناقشة الوضع السياسي الحالي بحسب تغريدة للمستشارة الأممية في صفحتها بموقع “تويتر”.

وجددت وليامز التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.