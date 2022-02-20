أسوشييتد برس: العديد من الليبيين والمراقبين يتوقعون العودة إلى الحكومات الموازية والمزيد من القتال

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية الضوء على التحديات الماثلة أمام ليبيا حاليًا بعد قرار مجلس النواب بتغيير رئاسة الحكومة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى ظهور رئيسين للحكومة في الوقت الحالي هما ذلك الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة والمكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغا، ما يعني أن ليبيا تسير على طريق هش نحو الديمقراطية وتتراجع نحو الفتنة والانقسام.

وأضاف التقرير: إن العديد من الليبيين والمراقبين يتوقعون العودة إلى الحكومات الموازية مع احتمال المزيد من القتال بعد أن تم إحباط محاولات المجتمع الدولي للمساعدة في توحيد البلاد إذ رفضت الأطراف القوية وداعميها الأجانب تقديم تنازلات.

وتابع التقرير إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تم تأجيلها بعد الإخفاق في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القوانين الانتخابية أو حتى بشأن من يجب أن يكون مؤهلًا للترشح، فيما تركت سلسلة من مبعوثي الأمم المتحدة مناصبها وهي محبطة من عدم رغبة الأطراف في التنازل عن السلطة والأموال المتراكمة.

ونقل التقرير عن الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية “ولفرام لاتشر” قوله: “بإمكان باشاآغا والدبيبة تصوير الوضع على أنه صراع بين الشرعي واللا شرعي وفي الواقع إنه صراع بين طرفين يسعى كلاهما إلى ممارسة السلطة إلى أجل غير مسمى ومن دون محاسبة”.

وقال المحلل السياسي جلال حرشاوي: إن الشراكة بين القوات المسلحة وباشاآغا قد تكلف الأخير الكثير وتعقد على الأرجح جهوده لقيادة إنفاذ القانون وإصلاح قطاع الأمن فضلًا عن مواجهته تحديات أخرى تتمثل في إيجاد طريقة للعمل مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وبين حرشاوي: إن التطورات السياسية الأخيرة لا تصب مطلقا في صالح المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وقد تهمشه رغم شعبيته الواضحة، فهو لا يحظى بالولاء الكافي من قبل الجماعات المسلحة التي قد تتسبب في تجاهل رأي الجمهور إلى حد كبير، لأن العملية الانتخابية في وضع سيئ للغاية.

ترجمة المرصد – خاص

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