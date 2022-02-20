مكافحة الأمراض” يُسجل 2,292 إصابة و13 حالات وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 2,292 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 7,789 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 644؛ فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، 9 منها بالمنطقة الغربية، و4 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 29.4 % بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 484,445، منها 36,338 حالة نشطة من بينها 135 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 441,916 حالة، ووفاة 6,191 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2128905 شخصا، منهم 1070244 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 57523 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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