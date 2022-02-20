المرصد السوري يؤكد توجه دفعة مرتزقة سوريين إلى ليبيا عبر تركيا

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان. عن دفعة من المرتزقة السوريين حزموا أمتعتهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا في رحلة ارتزاق جديدة

وأكد المرصد. أن نحو 150 عنصر من لواء “محمد الفاتح” التابع. لما يسمى “الجيش الوطني” انطلقوا باتجاه تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد. إلى أنه سيتم نقلهم إلى ليبيا بعد عودة ذات الرقم من المرتزقة من الأراضي الليبية إلى تركيا ومن ثم سوريا.

وأفاد المرصد. أن المرتزقة المقرر خروجهم اليوم إلى ليبيا سيتلقون مرتبات شهرية. بمقدار 300 دولار أمريكي يقبضها المرتزق في ليبيا. أو ما يعادل المبلغ بالليرة التركية أي 4000 ليرة تركية.

وأوضح المرصد أنه يتم قبض المبلغ في عفرين عبر شخص وكيل. فيما تخصم المصاريف الشخصية من تلك المرتبات.