شركة الكهرباء: إعادة التيار إلى الزنتان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في الزنتان وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه بسبب الرياح القوية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تعرض خط المرحان (66 ك.ف) في الزنتان لرياح قوية تسببت في قطع الأسلاك الهوائية وفصل الكهرباء عن المنطقة مبينا أن فرق الصيانة بدائرة توزيع الزنتان ودائرة صيانة الجهد المتوسط بالجبل الغربي قامت بأعمال الصيانة اللازمة وإعادة التيار الكهربائي للمطقة.