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إدخار طرابلس يشهد ازدحامًا وطوابير

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

شهد مصرف الإدخار في طرابلس اليوم الأحد طوابير طويل للمواطنين رفقة ملفاتهم لغرض التقديم على القروض التي وعدهم بها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

هذا التجمهر يأتي في وقت أكد فيه المصرف نفيه بشكل قاطع الشروع في استقبال الملفات من المواطنين وأنه لم يتم حتى الآن إصدار أي آلية بالخصوص.

وأعلن المصرف أنه سيقوم بالإعلان عن موعد التقديم في كافة وسائل الإعلام بعد انتهاء اللجان المكلفة من رئاسة الوزرء باستكمال متطلبات الإقراض.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد تعهد أثناء احتفالات فبراير في العاصمة طرابلس بمنح الشباب قروضًا سكنية ابتداءً من اليوم الأحد.


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صحيفة العنوان الليبية

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