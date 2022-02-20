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وساطات داخلية وخارجية لحسم الخلاف بين “الدبيبة وباشاغا”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس حزب العمل الوطني الليبي، محمود الفطيسي، إن هناك وساطات داخلية وخارجية لإيجاد حل وسط وإنهاء الأزمة بين الدبيبة وباشاغا.

وأضاف الفطيسي في تصريح لموقع “عربي21″، أن مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في هذا الاتجاه، عقب اجتماعه مع الطرفين، مشيراً إلى أن هناك دعوة تركية للدبيبة وباشاغا للقاء يجمع بينهما في أنقرة.

وأكد الفطيسي أن الخاسر الوحيد والرئيسي من قرار البرلمان هو فتحي باشاغا، لأنه فقد كثيرا جدا من قاعدته الشعبية، لافتاً إلى أن المعادلة الآن تقول إن الدبيبة هو الأقوى، وفق قوله.

 

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قناة 218 الليبية

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