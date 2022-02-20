محللون: باشاغا قد يساهم في تحقيق السلام

يتسبب قرب ولادة حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، دون انسحاب حكومة عبدالحميد الدبيبة، في إرباك لدى القوى الدولية الفاعلة في الشأن الليبي، إذ تحاول هذه القوى مسك العصا من المنتصف مع عدم القطع بصورة نهائية موقفها من تأييد أحد “الرئيسين” اللذين يشكلان لبعض الأطراف ميزان اختبار من يحفظ أكثر المصالح والنفوذ.

ومع جولات باشاغا المتوقع أن يقوم بها الإثنين المقبل، غيرت الأمم المتحدة حدة نبرتها عن أول مرة حين أعلن عن اختيار وزير الداخلية السابق بديلاً عن الدبيبة المتمسك بمنصبه، فأصبحت تتحدث عنهما دون التشديد على التمسك بالأخير مع ترك الخيار للشعب الليبي أولاً، وقد يكون هذا الموقف هو السائد بين مختلف القوى الفاعلة.

ومن المفارقات في الصراع المتفجر في أعقاب إبعاد الدبيبة من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يعد حليفًا وثيقًا لتركيا وباشاغا أيضًا ليس بغريب عنها.

وفيما امتنعت أنقرة عن إبداء أي موقف صريح بالخصوص، يعتقد محللون أن رئيس الحكومة الجديد قد يساهم في إنجاح مساعيها في تحقيق السلام مع شرق ليبيا.