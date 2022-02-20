هيئة المفقودين: استخراج جثتين مجهولتين في سوق الخميس امسيحل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2022

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس امسيحل شمال غرب ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 53 كم.

وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تلقت من نيابة سوق الخميس امسيحل بلاغا باحتمال وجود بقايا آدمية داخل غرفة تفتيش النهر وتجهت فرق إدارة البحث عن الرفات للموقع وبحضور النيابة تم التأكد من البلاغوباشرت الفرق في استخراج الجثث وعددها (2) مجهولة الهوية.

وأكدت الهيئة أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة .